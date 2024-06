Arturo Vidal y su afilado comentario: “Los peruanos saben cuántos goles les metí”

Estamos a solo horas del debut de la 'blanquirroja' en la Copa América 2024, primera fecha en la que Chile será su contrincante, el clásico del Pacífico, sin embargo, algunos comentarios ya empiezan a “picar” a poco del partido.

Es el caso de Arturo Vidal, pese a no ser convocado por Ricardo Gareca, el chileno se refirió a sus anteriores participaciones en el evento, donde dejó en claro que no conoce al ‘Tigre’, pero que él si debe conocerlo. “No puedo decir nada, no lo conozco. Él sabe quién es Vidal, los peruanos saben cuántos goles les metí en los 8 años que estuvo él”, declaró en una rueda de prensa.

Luego, el llamado ‘rey Arturo’ manifestó su deseo de retornar a la selección chilena y tener la oportunidad de trabajar con el ‘Tigre’, a quien elogió por su trayectoria.

“Voy a conocer su forma de trabajar cuando lo conozca, cuando me llame, si Dios quiere que vuelva a la selección. Hablar de alguien con quien no he trabajado nunca es difícil. Pero se ve que es un gran DT, por algo le ha ido tan bien en los equipos en los que ha estado”, reconoció el volante de Colo Colo.

ELOGIA A LA SELECCIÓN PERUANA

Vidal también hizo declaraciones sobre el primer rival de Chile en la Copa América, y elogió a la selección peruana al afirmar que siempre se crece en las Copas América.

“Pero nada, apoyando. Ojalá que se saquen los primeros tres puntos. Va a ser un partido difícil porque contra Perú en las Copas Américas siempre son muy difíciles, pero hay un gran equipo. Están con confianza, ojalá lo aprovechen y empezar bien con el pie derecho”, dijo el futbolista.

¿CUÁNTOS GOLES MARCÓ VIDAL AL PERÚ?

Durante la etapa de Gareca con la Bicolor, el chileno marcó cuatro goles a la selección, los dos primeros en la victoria de Chile por 2 a 1 el 11 de octubre de 2016, en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial Rusia 2018.

Los otros dos tantos llegaron cuatro años después, el 14 de noviembre de 2020, por la tercera jornada del proceso al Mundial Qatar 2022, con otro triunfo de Chile por 2 a 0 en el estadio de Santiago.