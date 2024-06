Jorge Fossati sobre Christian Cueva: “Está en condiciones de ser considerado en caso sea conveniente”

En pocas horas la selección peruana debutará en la Copa América 2024 ante su similar de Chile. Previo al compromiso ante los sureños, el entrenador de la bicolor, Jorge Fossati habló sobre el estado físico de Christian Cueva.

En declaraciones a los medios de comunicación, el estratega de la blanquirroja no descartó que ‘Aladino’ pueda tener algunos minutos en el certamen continental.

Asimismo, el popular ‘Nono’ indicó que existen varias personas del balompié nacional que no quieren que el exvolante de Alianza Lima regrese a las canchas.

"Hay gente para todo en este momento, hay gente que le molesta que el fútbol peruano recupere a Christian Cueva y buscan poner piedras en el camino en vez de tratar de ayudar, pero no me molesta lo que hablen o no hablen (…) Hoy está en condiciones de ser utilizado en caso de que lo consideremos conveniente. No hay que ir a estudiar a la NASA para saber que un jugador que viene de su inactividad no está para 90 minutos de entrada", manifestó.

AFINANDO DETALLES

Jorge Fossati expresó que el plantel se encuentra sumamente concentrado para esta nueva edición del ‘Clásico del Pacifico’ donde buscarán regalarles una victoria a todos los peruanos.

“Las sensaciones están como, una mezcla de ansiedad de que llegue el momento, por otro lado, una gran concentración para que no se nos escapen detalles. Pero también optimismo porque veo a los muchachos muy bien”, precisó.