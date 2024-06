Representante de Arregui: "Que Adrián continúe o no continúe es decisión de Alianza"

Walter Bagnasco, representante del volante de Alianza Lima, Adrián Arregui, se pronunció sobre el futuro del futbolista, quien podría dejar el cuadro íntimo para sumarse a Millonarios de Colombia, club que estaría interesado en negociar su traspaso.

En entrevista para el diario Depor, el agente del mediocampista argentino confirmó que le han llegado más de una oferta por el jugador, sin embargo, aclaró que su futuro futbolístico depende de Alianza Lima, equipo con el cual tiene contrato vigente.

"Hay tres clubes que han conversado formalmente con nosotros. No sé si lo han hecho con Alianza, pero que Adrián continúe o no continúe es decisión de Alianza. Por respeto a los clubes interesados en Adrián, me voy a limitar a no dar nombres. Han sido públicos y han estado en varios medios deportivos", dijo.

¿MEJORAS CONTRACTUALES?

En ese sentido, Bagnasco dejó entrever que, para que Arregui continúe en tienda blanquiazul, el club deberá implementar mejoras en su contrato, debido a que las ofertas que llegaron por él son superiores.

"A partir de que Alianza coloca en el mercado a Adrián Arregui, han llegado propuestas que son muy superadoras a lo que Alianza le está dando. Entiendo que si Alianza valora al jugador, probablemente tenga que replantear la situación contractual", sostuvo.