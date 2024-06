Gabriel Costa anuncia su salida de Alianza tras no estar en los planes de Restrepo

Gabriel Costa, jugador con contrato vigente hasta fin de año con Alianza Lima, día a conocer que no está en los planes del técnico Alejandro Restrepo. Ante esta situación, señaló que el club no le pondrá trabas para que pueda buscar nuevas oportunidades y firmar por otro equipo.

"Mi contrato vence en diciembre, pero el cuerpo técnico no me va a tener en cuenta. Estoy viendo ofertas, pero nada concreto. Quiero salir para sumar minutos. Me gustaría jugar en el campeonato uruguayo", declaró Costa, en una reciente entrevista para un programa uruguayo.

Gabriel Costa fue uno de los fichajes estrella de Alianza Lima a inicios del 2023. Su llegada generó una gran ilusión entre los hinchas del club, ya que se trataba de un jugador de selección y titular en un equipo importante del continente como Colo Colo. Además, recordaban con cariño su paso por la Victoria, entre 2014 y 2015, donde dejó una huella significativa.

EXPERIENCIA EN EL FUTBOL PERUANO

El popular ‘Gabi’ compartió un poco de su experiencia en el torneo peruano, señalando los factores geográficos, como la altura en provincia, como uno de los más complicados. "Es un campeonato muy complicado. Hay calor, altura de casi 4 mil metros, los viajes. Es muy difícil de jugarlo", comentó.