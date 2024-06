Carlos Zambrano sobre Renato Tapia: "Él cuida su bienestar y la FPF también"

El defensa central de la Selección Peruana de Fútbol, Carlos Zambrano, se pronunció sobre el caso de su compañero, Renato Tapia, quien no participará en la Copa América con la "bicolor" al no haber llegado a un acuerdo con la FPF, para que le concedan una póliza de seguro en caso de sufrir alguna lesión, teniendo en cuenta que está próximo a vencer su contrato con el Celta de Vigo y la temporada de fichajes será entre los meses de agosto y septiembre, casi después de la copa.

En declaraciones para Radio Ovación, el zaguero central evitó entrar en polémicas y señaló que, tanto el mediocampista como la Federación Peruana de Fútbol velan por su bienestar, asimismo, indicó que espera su pronta reincorporación de cara a las eliminatorias.

“Él como jugador cuida su bienestar y la Federación también ve su bienestar. No estoy muy metido en el tema, todo pasó tan rápido que no pudo llegar a buen puerto. Es una pena porque Renato es un gran jugador que nos suma mucho pero ya escapa de nuestras manos. Esperemos que se solucione pronto, pueda tener un nuevo contrato y estar nuevamente en la selección ya que aquí es una parte importante”, dijo.

LA PALABRA DE FOSSATI

Como se recuerda, el último miércoles, el estratega Jorge Fossati confirmó la no participación de Renato Tapia en la Copa América, y aseguró que la FPF hizo todos los esfuerzos correspondientes para que las negociaciones entre la Selección y el futbolista lleguen a buen puerto.

"Me consta que la FPF ha seguido haciendo esfuerzos como lo preveíamos. Me parecía muy viable esa posibilidad de que se solucionara el tema, pero no le pareció a Renato. Insisto, cada uno tiene la posibilidad de decidir por su vida", sostuvo en conferencia de prensa.