Renato Tapia: esta es la estratosférica cifra del seguro que pedía a la FPF para jugar en la Copa América 2024

Renato Tapia, volante de la Selección Peruana, no será parte de la Copa América 2024 tras no llegar a un acuerdo con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para la contratación de un seguro, así lo confirmó, el pasado miércoles, el director técnico Jorge Fossati.

"Soy testigo de los esfuerzos de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), pero si eso no le pareció a Renato no pudo hacer más. Era su posición. Yo le dije la mía. El domingo en la noche le dije que se vaya a descansar. Se ve que no fueron suficientes mis argumentos para que cambiara. Respeto. No son niños", dijo el estratega argentino ante la prensa en sus primeras declaraciones en Filadelfia.

CIFRA DEL SEGURO

Jhonny Baldovino, especialista en derecho deportivo, precisó que todos los jugadores convocados por las selecciones cuentan con un seguro de que los cubre de lesiones graves, de acuerdo a las normativas de la FIFA; no obstante, precisó que el desacuerdo entre el volante peruano y la FPF surge del monto y las condiciones de la póliza de seguros.

El abogado sostiene que el volante peruano le ha pedido a Agustín Lozano, presidente de la FPF, que, si se lesiona de gravedad, lo apoyen con el pago de un seguro especial. Los montos de este servicio van desde 80 mil hasta 100 mil dólares mensuales.

“Son caros, no hay en el Perú, tienes que buscar en el extranjero. No estás hablando de poca plata, estás hablando, más o menos, de entre 80,000 y 100,000 dólares mensuales”, dijo en América Deportes.

No obstante, el letrado manifestó entender al jugador por la incertidumbre que tiene sobre su futuro como futbolista.

“Lo que hace Renato es natural. Sí, el contrato es hasta el 30 de junio, pero a partir del 1 de julio es jugador libre y él tendría que asumir cualquier consecuencia que asuma su físico, él ya se puso en riesgo en el partido ante Paraguay. ¿Qué pasa si se lesiona? ¿Si es una lesión grave que lo mantiene 7 a 8 meses fuera de las canchas? Últimamente hay muchas lesiones de ligamentos cruzados”, añadió.

“El contrato con mi club vence el 30 de junio y, el periodo de transferencias internacionales es entre los meses de julio y agosto. Participar de los entrenamientos y partidos, bajo ese contexto, me significa un altísimo riesgo para mi futuro personal y profesional”, se lee en el comunicado que Tapia.