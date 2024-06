Jorge Fossati confirma que Renato Tapia no estará en la Copa América: "Me consta que la FPF hizo los esfuerzos"

El entrenador de la Selección Peruana de Fútbol, Jorge Fossati, confirmó que el volante Renato Tapia no participará con el equipo en la próxima edición de la Copa América, situación que fue previamente anunciada por el propio futbolista.

Como se recuerda, mediante un comunicado, el mediocampista indicó que no pudo llegar a un acuerdo con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para que el máximo ente del balompié nacional pueda concederle un seguro en caso de sufrir alguna lesión durante los entrenamientos o partidos de la "bicolor" en Estados Unidos.

Como se sabe, el futbolista está próximo a terminar su contrato con el Celta de Vigo el 30 de junio: “Participar de los entrenamientos y partidos, bajo este contexto, me significa un altísimo riesgo para mi futuro personal profesional (…) Esta situación la conversé con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) días antes del último partido amistoso frente a Paraguay con el objetivo que la FPF pueda protegerme antes los riesgos que existen en caso me ocurra una grave lesión. No recibí ninguna garantía como se me había ofrecido previo al partido contra Paraguay", explicó en su comunicado.

Ante esta situación, el seleccionador de la "bicolor", lamentó que el mediocampista no pueda estar con el equipo, no obstante, aseguró que desde la FPF se hicieron todos los esfuerzos para llegar a un acuerdo con el jugador.

"Me consta que la FPF ha seguido haciendo esfuerzos como lo preveíamos. Me parecía muy viable esa posibilidad de que se solucionara el tema, pero no le pareció a Renato. Insisto, cada uno tiene la posibilidad de decidir por su vida", dijo en conferencia de prensa.

BUSCA ALTERNATIVAS

Pese a esta importante baja, Fossati aseguró que se encuentra enfocado en encontrar alternativas para cubrir la ausencia de Tapia: "Negar las cualidades de Renato como futbolista me parecería tonto de mi parte, pero creo que tenemos que estar prontos para darle solución a los problemas y no quedarnos. Un mes atrás se me cayó otro importante que es Yotún, pero inmediatamente uno tiene que buscar soluciones", sostuvo.