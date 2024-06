Messi afirma que el Inter Miami sería su último club y revela su temor al retiro: “no estoy preparado”

A pocos días de disputar su última Copa América, Lionel Messi habló sobre su futuro y sorprendió a los hinchas al revelar cuál será el club donde terminará su exitosa carrera.

El capitán de la Selección Argentina de 36 años dio a conocer, que pese a su amor por Newell's Old Boys, posiblemente acabe su carrera con el Inter Miami, club con el que ha firmado hasta diciembre del 2025.

“Creo que Inter Miami será mi último club", señaló en diálogo con ESPN.

TEMOR AL RETIRO

Antes de este polémico anuncio, el histórico goleador reveló que le da miedo pensar en el retiro y que fue un paso difícil dejar Europa.

"No estoy preparado para dejar el fútbol. Toda mi vida hice esto. Me encanta jugar a la pelota. Disfruto de los entrenamientos, del día a día, de los partidos. Hay un poco de miedo a que se termine todo. Fue un paso difícil dejar Europa. Soy consciente de que falta menos, pero no lo pienso, disfruto.", dijo al citado medio.