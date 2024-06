Renato Tapia no estará en la Copa América 2024: Jugador revela por qué no viaja a Estados Unidos

Foto El Comercio

Pese a estar en la lista de convocados, el futbolista Renato Tapia, de 28 años, no pudo viajar a Estados Unidos para participar en el amistoso ante la Selección de El salvador y luego jugar la Copa América 2024. Mediante una extensa carta, el jugador explicó a los hinchas y público en general los motivos que lo obligaron a no viajar con sus compañeros.

“Con mucho pesar les informo que no podré acompañar a la selección al viaje de Estados Unidos para disputar los próximos partidos. Como es de conocimiento público, el contrato con mi club vence el 30 de junio y el periodo de transferencias internacionales es entre los meses de julio y agosto”, señala un fragmento del documento del futbolista.

DIFÍCIL DECISIÓN

“Participar de los entrenamientos y partidos, bajo este contexto, me significa un altísimo riesgo para mi futuro personal profesional (…) Esta situación la conversé con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) días antes del último partido amistoso frente a Paraguay con el objetivo que la FPF pueda protegerme antes los riesgos que existen en caso me ocurra una grave lesión", añade.

"No recibí ninguna garantía como se me había ofrecido previo al partido contra Paraguay. Es por esta razón que me veo en la obligación de tomar esta difícil decisión, la cual me duele tener que asumir (….) a toda la delegación les deseo todo lo mejor, de todo corazón. No tengo dudas que darán todo por nuestra camiseta en los siguientes encuentros. Yo estaré alentándolos" finaliza.