Técnico Ricardo Gareca niega "una posible renuncia" a la selección chilena por temas económicos

Esta tarde, Ricardo Gareca dijo que hará respetar el contrato que tiene con la selección chilena y desmintió categóricamente tener algún problema con la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), por lo que reafirmó su compromiso con 'La Roja'.

En los últimos días se habló de serios problemas económicos en la ANFP lo que haría imposible que se pueda pagar el sueldo del reconocido estratega, que asciende a los 2,8 millones de dólares al año, situación que lo obligaría a no seguir en su cargo.

TRABAJA TRANQUILAMENTE

Esta información fue desmentida por el propio Ricardo Gareca, quien aseguró no tener ningún inconveniente con la Federación de Chilena de Fútbol, por lo que niega "una posible renuncia" a la escuadra roja por falta de pago y que trabaja tranquilamente.

"Lo que se publica es algo en que no me meto. Nunca entro en una polémica con el periodismo, con colegas ni con jugadores. Jamás me permitiría eso (…) tengo un contrato que voy a respetar hasta las últimas consecuencias", dijo el entrenador. Informa Andina.