Matteo Pérez no logró jugar para Suecia tras rechazar oferta de Perú: ¿cuál será su futuro?

El joven de 18 años, de padre peruano y nacido en Suecia, Estocolmo, vive un importante dilema para su carrera profesional. Matteo Pérez Vinlöf es futbolista del Bayern Munich con gran proyección y tiene la oportunidad de representar a dos selecciones, pero solo puede elegir una.

El joven deportista aceptó el llamado de la selección europea, aunque lo había hecho antes en la categoría de menores, ahora se dio la oportunidad de jugar en la categoría adulta. El entrenador Jon Dahl Tomasson lo convocó para la fecha FIFA de junio, donde Suecia tenía dos amistosos contra Dinamarca y Serbia, sin embargo, no entró a la cancha.

Aunque el joven deportista rechazó en un primer momento la oferta peruana, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) sigue de cerca a Pérez Vinlöf, esperando que cambie su opinión.

REGRESA AL BAYERN

Aunque Matteo fue incluido en la nómina de Tomasson para afrontar los amistosos, tuvo que quedar en el banco de suplentes, pues el entrenador puso en su lugar a Jens Cajuste (24), que juega en el Napoli de la Serie A de Italia, al parecer, la mayor experiencia jugó a favor de este jugador. Finalmente, la selección sueca cayó 2 – 1 ante Dinamarca y 3 – 0 ante Serbia.

Ahora el jugador sueco de raíces peruanas deberá unirse a la pretemporada de su club ya que no habrán más partidos por este mes, pues el combinado azul y amarillo no participará en la Eurocopa 2024 que se aproxima, ya que no logró su clasificación a la cita. Su siguiente reto podría estar en la Liga de Naciones de la UEFA, que se disputará en setiembre.