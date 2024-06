Jorge Fossati tras el empate ante Paraguay: “Tuvimos un partido sólido, pero no estuvimos finos en las jugadas”

Este viernes 7 de junio, la selección peruana se despidió de la hinchada nacional en el estadio Monumental al medirse ante Paraguay, enfrentamiento que culminó 0-0. Tras el cotejo, el entrenador de la bicolor, Jorge Fossati hizo un análisis y sostuvo que el equipo tuvo un desenvolvimiento ordenado.

Asimismo, el popular ‘Nono’ precisó que los ataques llegaron hasta el área rival, pero no terminaron de concretarse por lo que no se les puedo regalar una alegría a todos los asistentes del coloso de Ate.

"Tuvimos un partido muy sólido de principio a fin y sin ninguna duda que erramos por momentos los caminos en el primer tiempo. Tuvimos un juego muy vertical, apurados por llegar al área rival y no alternamos, generamos cinco contragolpes en la primera parte, pero no estuvimos finos en la terminación de la jugada, pero lo que más corregimos en el intervalo fue que no alternábamos”, declaró.

TODOS TIENEN OPORTUNIDADES

Por otro lado, Jorge Fossati saludó el desempeñó de los defensores centrales que ayer saltaron al gramado del Monumental y dejó en claro que todos los convocados pueden desenvolverse de una buena manera en el terreno de juego.

“Me dejó muy satisfecho el trabajo de los 3 (zagueros), pero creo que la Selección cuenta con otros zagueros que perfectamente pueden hacer parte del equipo cuando sea necesario", enfatizó.

Cabe mencionar que, el próximo viernes 14 de junio, la selección peruana disputará su último compromiso ante El Salvador previo al inicio de la Copa América 2024.