Oliver Sonne y sus secretos deportivos: “Duermo temprano, no salgo a fiestas, ni a tomar”

Desde el primer llamado que recibió por parte de Juan Reynoso para vestir la bicolor, Oliver Sonne logró ganarse el corazón de todos los peruanos. El lateral del Silkeborg de Dinamarca es un jugador que ha demostrado ser disciplinado dentro y fuera de las canchas.

En una reciente conversación, Sonne contó sus secretos para mantenerse en un buen nivel futbolístico y así poder tener un gran desenvolvimiento antes de disputar un partido.

"Lo más importante es lo que haces fuera del campo, no me gusta solo depender del talento. Mi trabajo es dormir temprano, tomar mucha agua, comer sano, no salir a fiestas, no salir a tomar", comentó.

TODO CON RESPONSABILIDAD

Quizás muchas personas piensen que Oliver Sonne no tiene una vida más allá de los terrenos de juego, pero es todo lo contrario, de acuerdo a lo comentado por el defensor, es una persona responsable que tiene sus momentos de diversión con su vínculo más cercano, sin descuidar su carrera deportiva.

"Claro que me divierto con mis amigos, pero siempre sabiendo que debo levantarme temprano para entrenar. En eso estoy concentrado, por eso me pagan", aseveró.

Cabe mencionar que, Sonne fue convocado por el actual entrenador de la selección peruana, Jorge Fossati para los compromisos amistosos de Perú ante Paraguay y El Salvador, previo al inicio de la Copa América 2024.