Por temas personales: Álex Valera es desconvocado de la Selección Peruana

El entrenador de la Selección Peruana de Fútbol, Jorge Fossati, anunció la desconvocatoria de Álex Valera, delantero de Universitario de Deportes, quien venía trabajando con la "bicolor" de cara a los amistosos contra Paraguay y El Salvador.

En declaraciones a la prensa, el estratega de la "Blanquirroja", descartando que la desconvocatoria de Valera sea por temas de indisciplina. En ese sentido, sin dar mayores detalles, el "Nono" señaló que el futbolista viene atravesando por problemas personales que le impiden dar su máximo esfuerzo.

“Comunicarles que ha quedado desafectado de este grupo, en este periodo, Alex Valera. Acá no hay tema de indisciplina y nada raro. Simplemente el futbolista tiene una persona. No está en condiciones para rendir al máximo como el mismo quiere. Por esa razón, hemos hablado con él y hemos tomado esta decisión. Tenemos que ver siempre lo mejor para el grupo”, dijo.

“Insisto, son temas personales que yo conozco. Es alguien que no conozco desde ahora y los problemas no son recientes. Sé que van a empezar las especulaciones, pero no hizo nada para que se le pueda cerrar la puerta de la Selección. En este momento no está, pero no quiere decir que en el futuro no pueda ser convocado sin ningún tipo de problema porque no tiene nada que lo saque del grupo”, añadió.

LOS NÚMEROS DE VALERA PREVIO A SU CONVOCATORIA

Cabe precisar que Álex Valera fue convocado a la Selección para los amistosos que se vienen tras haber ganado el Torneo Apertura con Universitario de Deportes. Hasta el momento, el delantero registra 6 goles en 13 partidos disputados en la Liga 1. En Copa Libertadores no anotó, pero jugó 5 de los 6 partidos de la fase de grupos.