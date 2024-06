Oliver Sonne habló sobre la negativa de Juan Reynoso para que debute con el equipo nacional

Oliver Sonne se sumó hoy a los entrenamientos de la selección peruana, de buen ánimo y con su español “un poco más claro”, el lateral derecho respondió a los periodistas, en un descanso a la prensa, habló de diversos temas, entre estos, sobre Juan Reynoso, a quien no guarda rencor por su negativa a que debute con la bicolor.

"Yo creo que, en realidad, él (Juan Reynoso) era un buen tipo. Obviamente, fue el que me dio la oportunidad de ir a Perú, de ver qué chances había para jugadores con sangre extranjera y peruana. Entonces, él fue el que me abrió las puertas y por eso le tengo el máximo respeto", dijo el jugador del Silkeborg IF de Dinamarca.

PROTEGERME UN POCO

"Es un buen entrenador y me cayó bien. La decisión que tomó de que yo no jugara no fue por ser maleducado ni grosero, creo que fue para protegerme un poco. Había mucha expectativa y era otra cultura y yo no entendía el idioma y ahora estoy mejor preparado", agregó el delantero al periodista Michael Succar en 'DENGANCHE'.

Como se sabe, Oliver Sonne, de 22 años, recién pudo debutar con la camiseta bicolor bajo el mando del técnico Jorge Fossati, quien lo hizo ingresar en los partidos amistosos ante Guatemala y República Dominicana. Por su buen desempeño podría ser incluido en la lista final para la Copa América 2024, que será anunciada el 15 de junio.