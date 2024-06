Piero Quispe sobre gol de Flores en la final ante Alianza: “Fue un silencio total, ya no tuvieron reacción”

Han pasado más de seis meses desde que Universitario venció a Alianza Lima en la final de la Liga 1 2023 en Matute para conseguir su estrella 27. Piero Quispe fue uno de los jugadores que tuvo una destacada participación en el campeonato del año pasado y contó cómo se vivió el tanto de Edison Flores en el estadio del eterno rival.

En conversación con Luis ‘Cuto’ Guadalupe, el volante de los Pumas UNAM reveló que el tanto del ‘Orejas’ sorprendió a todos los hinchas blanquiazules, ya que les cayó como un baldazo de agua fría que nos les permitió tener una capacidad de reacción.

Asimismo, el mediocampista sostuvo que el cambio de esquema que realizó el exentrenador de Alianza Lima, Mauricio Larriera les pasó factura en un partido decisivo.

"Jugar con línea de cinco no es fácil. Tienes que entrenarlo. No vas a cambiar de un día para otro. En cambio, el profe (Jorge) Fossati, desde que llegó a la 'U', entrenábamos todos los días y dijimos 'acá le sacamos la cabeza' y desde el primer minuto se sintió que nosotros éramos superiores. Fue un silencio total. Lo matamos. Ya no tuvieron reacción. Jugamos un partidazo, hasta mejor que en la ida", sostuvo.

ANÉCDOTA EN MATUTE

Piero Quispe dejó en claro que en el compromiso jugado en Matute donde le permitieron festejar el título a Universitario, su compañero utilizó una bengala para alumbrar a todos los integrantes del plantel que no iban a dejar pasar la oportunidad celebrar el título en el estadio del eterno rival.

"Fue bonito, primero, por cómo campeonamos en su estadio, cuando dimos la vuelta y cuando tiraron la bengala… yo pensaba que cuando Yuriel (Celi) lo iba a agarrar, lo iba a devolver, pero cuando lo alzó, fui extremadamente feliz ver al cuerpo médico, utileros, al coach, fue un momento bastante feliz", precisó.