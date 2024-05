Hernán Barcos respalda a Restrepo: "No creo que esté en duda su continuidad"

Hernán Barcos, delantero de Alianza Lima, se pronunció tras la derrota y eliminación del cuadro íntimo en la Copa Libertadores a manos de Fluminense, equipo que le volteó el partido por 3-2 en el mítico Estadio Maracaná.

En declaraciones a la prensa, el popular "Pirata" respaldó al entrenador Alejandro Restrepo por los cuestionamientos hacia su trabajo que su continuidad en Matute "no está en duda".

“No creo que esté en duda la continuidad del entrenador porque las cosas no salieron bien. El que no lo quiere ver es porque está ciego”, señaló el artillero argentino, quien jugó el segundo tiempo del partido ante los brasileños.

HABLA ALEJANDRO RESTREPO

En conferencia de prensa tras la caída ante el "Flu", el entrenador Alejandro Restrepo señaló que se debe hacer un análisis interno sobre las fortalezas y debilidades del equipo a fin de sostener un rendimiento similar al partido en Río de Janeiro y conseguir el título nacional a fin de año.

“Ahora queda un segundo semestre donde, sin jugar torneo internacional, Alianza tiene que enfocarse para ser el primero del Clausura y tener la posibilidad de jugar la final en Perú. Ojalá que pueda sostener actuaciones como estas, porque compitiendo así va a estar más cerca de ganar el título”, sostuvo.