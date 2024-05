‘Chicho’ Salas descarta que Christian Cueva llegue a César Vallejo: “¿nunca estuvo en carpeta?”

Luego de una agridulce victoria de la Universidad César Vallejo ante Defensa y Justicia (1-0) en Argentina, que dio por concluida su participación en la Copa Sudamericana 2024; Guillermo Salas, técnico de la UCV, fue consultado sobre la posible llegada de Christian Cueva al equipo poeta.

El estratega se mostró optimista sobre los resultados que podrían obtener en el Torneo de Clausura y reveló que piensan buscar refuerzos para hacerle frente a estos duelos deportivos; no obstante, al preguntarle sobre si el ‘Aladino’ se encuentra dentro de sus opciones, señaló que no y ante la insistencia de un reportero dio por concluida la entrevista.

“(Entre esos refuerzos, ¿está la posibilidad de Christian (Cueva)?), no, no, no, para nada, (¿no está en carpeta Christian?), no, (¿nunca estuvo en carpeta para el equipo?), ¿algo más?”, concluyó el diálogo con la prensa el director técnico de la UCV.

¿PAOLO GUERRERO EN ALIANZA LIMA?

En sus primeros diálogos con la prensa, descartó que Paolo Guerrero se vaya a Alianza Lima próximamente, luego de que manifestara en una entrevista con su pareja Ana Paula Consorte que le daría ilusión volver a integrarse a la escuadra ‘blanquiazul’.

“Paolo tiene contrato hasta fin de año (¿no hay ningún problema con él?), no, tiene contrato hasta fin de año”, aseguró.