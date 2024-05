María Belén Bazo a París 2024: velerista peruana logra cupo directo a Juegos Olímpicos

Aumentó la lista. La deportista de vela, María Belén Bazo, se clasificó para los Juegos Olímpicos París 2024, al lograr el cupo directo en la clase IQFOiL, gracias a que la Federación Internacional de Vela, ISAF por sus siglas en inglés, le dio la plaza después de que Suiza rechazara el lugar asignado a Elena Sandera.

De esta forma, 'Mabe' disputará sus segundos Juegos Olímpicos. En Tokio 2020 quedó 13° y en los Olímpicos de la Juventud Nanjing 2014 quedó 9°.

Cabe resaltar que en estas ediciones compitió en la clase RS:X; mientras que en París 2024 será en iQFOiL (especialidad que se conoce como Windsurf).

“Todavía no lo puedo creer, me cayó un regalo del cielo. Nos vamos a los Juegos Olímpicos París 2024. Ha sido difícil, pero he aprendido mucho. Me quedé a un puesto de clasificar tres veces seguidas por diferentes razones. En la vida, las cosas no siempre salen como queremos, pero la vida continúa, y para mí lo más importante es mantenerse positivos y seguir adelante”, expresó.

“Estoy tan feliz, agradecida y orgullosa de poder representar al Perú en los Juegos Olímpicos una vez más”, agregó.

VELERISTAS PERUANOS CLASIFICADOS

Bazo se une a Stefano Peschiera (ILCA 7) y Florencia Chiarella (ILCA 6), como los peruanos que estarán presentes en vela en la competencia que se disputará en Marsella del 28 de julio al 8 de agosto.