"Chicho" Salas responde a Christian Cueva: "Hace una semana me llamó para venir a Trujillo"

El entrenador de la Universidad César Vallejo (UCV), Guillermo "Chicho" Salas, se pronunció tras las recientes declaraciones de Christian Cueva, quien en una reciente entrevista para Enfocados, programa conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, reveló que tuvo algunos "problemas" con el estratega, cuando ambos coincidieron en Alianza Lima.

En declaraciones a la prensa, el estratega del cuadro "Poeta" expresó su sorpresa ante las declaraciones de Cueva y reveló que hace unos días "Aladino" lo llamó para ver la posibilidad de que lo puedan llevar al cuadro trujillano.

“Me sorprende Christian, porque hace una semana me ha estado llamando para venir a Trujillo, pero ahora me sale con esas cosas. Estoy tranquilo, todo bien”, explicó Salas mientras se dirigía a su avión para viajar con la UCV a Argentina, donde enfrentarán a Defensa y Justicia.

¿QUÉ DIJO CHRISTIAN CUEVA?

En el programa conducido por "La Foquita" y "Cucurucho", Cueva señaló que fue "Chicho" Salas quien pidió que su contrato fuera por 6 meses para ver cómo respondía físicamente. Recordemos que el futbolista volvió al torneo local en calidad de préstamo tras su paso por el Al-Fateh.

“Mi contrato iba a ser de un año, pero pidieron que sea de seis meses. O sea, me estaban probando, yo era un chibolo... ¿Y quién pidió eso? Tu amigo, tu amigo pidió que me hagan un contrato de seis meses porque querían probarme”, relató.

Asimismo, añadió que confrontó a Salas y a un delantero del equipo por "situaciones que no le gustaron". En medio de la conversación, Jefferson Farfán aprovechó para revelar que también tuvo problemas con el hoy entrenador de la UCV.

"Yo también he estado dos años en Alianza. Me pasó algo como a (Christian) Cueva con alguien que confié mucho, que era la cabeza. Lo digo con nombre propio, 'Chicho' Salas. Yo sí tengo que dar el nombre. Él no se comportó conmigo de la manera correcta", sostuvo.