¡No se guardó nada! Jefferson Farfán arremete contra ‘Chicho’ Salas: “No se comportó de una manera correcta”

A más de dos años de su paso por Alianza Lima, Jefferson Farfán recordó los últimos pasajes que vivió en la institución íntima y recordó que no tuvo una buena relación con el exentrenador del equipo, Guillermo ‘Chicho’ Salas.

En medio de la conversación con Christian Cueva, quien contó que tuvo problemas con ‘Chicho’, Farfán agregó que el exintegrante de la selección peruana no tuvo una buena relación con él.

"Yo también he estado dos años en Alianza. Me pasó algo como a (Christian) Cueva con alguien que confié mucho, que era la cabeza. Lo digo con nombre propio, 'Chicho' Salas. Yo sí tengo que dar el nombre. Él no se comportó conmigo de la manera correcta", mencionó.

DEFIENDE A SU AMIGO

Tras la purga que hizo Alianza Lima previo al inicio de la temporada 2023, Jefferson Farfán indicó que ‘Chicho’ Salas le prometió que Wilmer ‘Zorrito’ Aguirre iba a seguir en el club, pero al parecer desistió contar con el ariete peruano.

“El 'Zorro' el jugador con más títulos en Alianza. Y él (Salas) era la cabeza del grupo. Aparte él me dio una palabra que el 'Zorro' se iba a quedar cuando yo salía. Él me dijo que no me preocupe porque va a quedar un líder de la casa, que es el 'Zorro' por eso me fui tranquilo", señaló.

Cabe mencionar que, en su regreso a La Victoria, la ‘Foquita’ pudo consagrarse con el bicampeonato en el 2021 al mando de Carlos Bustos y 2022 bajo la dirección de Salas.