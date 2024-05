Presidente de Sporting Cristal responde fuerte y claro: “He dejado hasta mis ahorros por el club”

Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, respondió a sus detractores al asegurar que, incluso, ha puesto dinero de sus bolsillos a favor del club rimense, que este fin de semana perdió el Torneo Apertura 2024 a manos de Universitario de Deportes.

“Desde que tengo 12 años estoy en el club Sporting Cristal. Me siento plenamente identificado con el club Sporting Cristal y no solo en palabras, sino en hechos”, aseguró Raffo, quien fue duramente criticado por su gestión al frente del equipo.

“Qué mayor sentido de propiedad puede haber que invertir todo lo que se ha invertido, todo lo que he invertido de mi propio dinero, a diferencia de muchos otros, que dicen muchas cosas, pero al momento que tuvieron que poner la plata, no la pusieron”, añadió.

PUSO PLATA DE SU BOLSILLO

En ese sentido, Raffo aseguró que puso de sus ahorros en favor del club. “Qué mayor sentido de propiedad me pueden reclamar, qué mayor compromiso me pueden reclamar cuando he dejado todo, inclusive mis ahorros por el club y sigo en esa línea”, enfatizó.