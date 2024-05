Paolo Guerrero y Luis Advíncula estaríán en la lista de la selección peruana para la Copa América 2024

El entrenador de la selección peruana, Jorge Fossati, reveló importantes detalles sobre los planes de la 'Bicolor' para la próxima Copa América 2024. En una entrevista concedida a DSports, el estratega confirmó la convocatoria de Paolo Guerrero y Luis Advíncula, a pesar de sus respectivas lesiones.

Respecto a Guerrero, Fossati señaló: "Paolo llegará a la Copa América. Si bien ha tenido algunos partidos sin jugar por problemas musculares, es algo normal, ya que terminó la temporada pasada de forma perfecta y luego fue contratado por César Vallejo sin haber tenido pretemporada, lo que hizo que se le hiciera jugar rápidamente, cuando debía ser de manera gradual".

Por su parte, el técnico también se pronunció sobre la situación de Advíncula: "Luis también estará en la lista de convocados. Nos hemos mantenido en comunicación con él y conocemos sobre su lesión y el diagnóstico que le han dado".

¿QUIÉNES NO ESTARÁN PRESENTES?

Sin embargo, no todo son buenas noticias para la selección peruana. Fossati confirmó que Yoshimar Yotún no podrá estar presente en la Copa América: "Yotún está descartado, tuvo que ser operado y es muy reciente, por lo que no llegará a la Copa América y será muy difícil que esté disponible para los partidos de Eliminatoria de este año, es una lamentable situación".

Finalmente, el estratega nacional indicó que la lista de convocados extranjeros se dará a conocer entre mañana y pasado, mientras que la de los jugadores locales se publicará después de que termine la fecha de la Copa Libertadores.

"Tenemos hasta el 15 de junio para dar la lista definitiva y no voy a apresurarme en sacar jugadores que están en duda", concluyó Fossati.