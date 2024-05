Pep Guardiola tras consagrarse campeón con el City: “Estoy más cerca de irme que de quedarme”

Luego de que el Manchester City consiguiera su cuarto título consecutivo en la Premier League, su entrenador, Josep Guardiola, sorprendió a todos al asegurar que está más cerca de marcharse que de quedarse tras la próxima temporada.

“La realidad es que estoy más cerca de irme que de quedarme. Hemos hablado con el club, tengo la sensación de que ahora quiero quedarme. Me quedaré la próxima temporada y luego hablaremos”, sostuvo el estratega durante rueda de prensa.

“Cuando me mudé a Manchester, si alguien me hubiera dicho que ganaría seis Ligas en siete temporadas, diría que está loco. Ahora es nuestro momento. No digo que sea un mal entrenador, pero tengo un apoyo increíble por parte del club”, añadió.

VAN 17 TÍTULOS

Desde que Pep Guardiola llegó al Manchester City en el 2016, este club ha conseguido 17 títulos: seis Premiers, dos FA Cups, cuatro Copas de la Liga, dos Community Shields, una Champions, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.