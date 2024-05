¡Triunfo histórico! Diego Elías se corona campeón Mundial de Squash 2024

El triunfo del deportista es histórico no solo para Perú sino para toda Sudamérica, ya que ningún deportista de la región había llegado antes a la final del Mundial de Squash.

Diego Elías, squashista peruano, hizo historia al consagrarse campeón del Mundial CIB PSA 2023-24 en El Cairo, Egipto, al derrotar en la final al local Mostafa Asal, actual número 3 del ranking PSA. Elías, que ocupa el cuarto lugar en el ranking mundial, logró esta hazaña tras vencer en semifinales al número uno del mundo, Ali Farag, y mostrarse dominante en la final con sets corridos de 11-6, 11-5 y 12-10 en 61 minutos de juego.

El camino al título no fue fácil para Elías, conocido como el 'Puma'. En semifinales, superó a Ali Farag, quien era el favorito del torneo. En la final, se enfrentó a Mostafa Asal y, a pesar de tener un historial desfavorable contra ambos jugadores, Elías demostró su capacidad y determinación para ganar el partido decisivo. Este título representa el logro más importante en la carrera de Elías hasta el momento.

El triunfo de Diego Elías es histórico no solo para Perú sino para toda Sudamérica, ya que ningún deportista de la región había llegado antes a la final del Mundial de Squash. Con su victoria, Elías no solo alcanzó la final, sino que se convirtió en el primer campeón mundial sudamericano en este deporte. Además, Elías es el primer no egipcio en ganar el Campeonato Mundial de PSA desde el francés Gregory Gaultier en 2015.

TRAYECTORIA POR EL MUNDIAL

En su trayectoria por el Mundial CIB PSA 2023-24, Elías derrotó a competidores de alto nivel, incluyendo al qatarí Abdulla Al-Tamimi, al español Iker Pajares, y a los egipcios Youssef Ibrahim, Karim Abdel Gawad (número 5 del mundo), Ali Farag y Mostafa Asal. A lo largo del torneo, Elías solo perdió un set, que fue contra Farag, demostrando así su dominio y consistencia en el campeonato.