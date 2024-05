¡Ricardo Gareca olvidó al Perú! “En Chile se come muy bien”

Ricardo Gareca se convirtió en un personaje muy querido para los peruanos, luego que llevara a nuestra selección a una Copa Mundial en 36 años de sequía, sin embargo, al incorporarse como director técnico de ‘La Roja’ los compatriotas han quedado contrariados.

Recientemente, ‘El Tigre’ dijo en una entrevista que siente admiración por la gastronomía sureña, la cual está conociendo por primera vez tras instalarse en Juan Pinto Durán.

Cuando le preguntaron ¿cuál era su plato chileno favorito?, la respuesta del ‘Tigre’ fue: “Te puedo decir que se come de primera. Tengo que felicitar a la cocina porque es espectacular. Todo es rico acá. He ido a los restaurantes y todo ha sido de primera. En Chile se come muy bien”, aseguró.

Luego, explicó que tiene la comida argentina clásica muy presente, pero que seguirá familiarizándose con la gastronomía chilena. “Todo lo que es carne asada, pastas, todavía no me he salido de ahí. Todavía no estoy en eso, pero ya lo voy a probar, dame tiempo”, respondió.

COPA AMÉRICA 2024

En dicha entrevista, Gareca también indicó que esta siguiendo de cerca el rendimiento de Arturo Vidal y Gary Medel, pero no garantizó que estén fijos en la lista final de convocados de la selección chilena para la Copa América 2024.

Más adelante, aseguró que su objetivo con ‘La Roja’ es clasificar: "La Copa América nos permite tener 20 o más días con nosotros. El primer objetivo es clasificar. Me dejaría satisfecho lograrlo. Eso me dejaría más tranquilo”, aseguró.

Perú y Chile se enfrentarán por la primera fecha del grupo A de la Copa América 2024 el 21 de junio a las 7 p.m. (hora peruana), que se disputará en el AT&T Stadium de los Estados Unidos.