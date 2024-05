Matteo Pérez: conozca más sobre el futbolista de padre peruano que debutó con el Bayern Munich

Matteo Pérez, futbolista sueco de padre peruano, hizo su debut oficial en el Bayern Munich en el partido ante Wolfsburgo por la Bundesliga.

El lateral izquierdo, quien tiene apenas 18 años, ingresó a la cancha en el minuto 75 por el español Bryan Zaragoza. Periodistas deportivos elogiaron su desempeño en la cancha.

La cuenta oficial de Bayern Munich destacó el debut de Pérez. "Raíces peruanas sobre el césped del Allianz Arena. ¡Enhorabuena por el debut con el primer equipo, Matteo Perez-Vinlöf!".

¿RECHAZÓ A LA SELECCIÓN PERUANA?

El lateral, que tiene dos años en el Bayern, ha sido tema de conversación entre los directivos de la FPF, quienes han mostrado interés en contar con él para el combinado sub 20 que disputará el Sudamericano de la categoría en 2025; no obstante, el DT José Del Solar mencionó recientemente que él no mostró interés en jugar por la ‘Blanquirroja’.

"Con los dos hemos hablado. Con la familia de Matteo y con Kochen, hay interés nuestro, pero no de ellos, así de concreto lo digo. Nosotros le mostramos el interés para que jueguen con nosotros, pueden hacerlo en el Sudamericano Sub 20, tienen la edad y la verdad que por el momento no les interesaba venir a jugar por Perú. No lo doy por cerrado, pero esperemos puedan sumarse más adelante. Son dos chicos con muchas condiciones", dijo, según Libero.