Reimond Manco se disculpa con Guerrero: "Hice unas declaraciones que se sacaron de contexto"

Esta semana, Reimond Manco se convirtió en tendencia en redes sociales luego de sus declaraciones sobre Paolo Guerrero, donde presuntamente dejó entrever que es un jugador que no marca la diferencia. Sin embargo, el nuevo jugador de Unión Comercio utilizó sus redes para aclarar que sus palabras fueron sacadas de contexto y malinterpretadas.

Manco, expresó su respeto y admiración hacia Guerrero, a quien catalogó como su ídolo y le deseó lo mejor en su carrera. "Hice unas declaraciones que se sacaron de contexto y se convirtieron en titulares malintencionados. Por ello, quiero comenzar diciendo que, si algo se malinterpretó, pido disculpas y eso no me hace menos", explicó.

Además, a través de sus historias en Instagram, Manco reafirmó su admiración por Guerrero, destacando su importancia como ícono del fútbol peruano. "Paolo Guerrero, para mí, es un ídolo y siempre lo he dicho. Siempre que me he referido a él, ha sido de la mejor manera porque lo es, no por ser un ‘chupamedias’", añadió.

LLENÓ DE ELOGIOS

El exjotita continuó elogiando a Guerrero, destacando su papel en la selección peruana y expresando su deseo de verlo seguir anotando goles que nos lleve al mundial. "Que siga haciendo goles, que siga deleitándonos con sus anotaciones en la blanquirroja y que nos pueda llevar a otro Mundial porque -de verdad- se lo merece", concluyó Manco.