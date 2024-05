Día de la Madre: deportista peruana dedica su clasificación a París 2024 a su mamá

Mientras entrenaba en España para ganar una medalla en el Spanish Para Badminton International 2024, Giuliana Poveda recibió la confirmación de su clasificación a París 2024. Ahora, la Para badmintonista más galardonada de nuestro deporte nacional está convencida de seguir potenciando sus habilidades desde la sede Legado Videna, con el objetivo de sumar su primera medalla paralímpica.



“Me siento emocionada, es un sueño hecho realidad. Me enteré de la noticia, junto a Pilar Jáuregui. Ahora estoy entrenando para ganar una medalla en París 2024, ese es mi objetivo principal”, afirmó.



A ella la motiva, siempre, el amor hacia su madre y la fuerza que le inculcó desde pequeña para salir adelante. A pocos días de celebrarle su día, Giuliana comenta que, sin lugar a dudas, todos sus logros son para ella.



“La amo mucho. Todos mis logros son para mi mamá. Su sueño siempre fue que sea grande en la vida. Por eso entreno pensando en los Juegos-París 2024- y doy mi 200%, me hace mucha ilusión que mi mamá me vea con una medalla paralímpica. Ella nunca nos mostró debilidad, aún cuando mi padre murió. Admiro su fortaleza”, resaltó.



Con tres laureles deportivos que la respaldan por la medalla de oro en dobles femenino, plata en dobles femenino y singles en el mundial de Parabádminton en talla baja, Giuliana confirma el gran momento deportivo que atraviesa, luego de ganar la presea de oro en los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023.



Según asevera la campeona mundial de parabádminton en el 2019, el trabajo inclusivo que instaló la Federación Peruana de Bádminton para los entrenamientos en conjunto entre deportistas convencionales y Para deportistas ha sido clave para que perfeccione su técnica y logre así la ansiada clasificación. Ella participará en la categoría femenina SH6, que fue incluida en el programa de competencias en París 2024.



“El entrenamiento de convencionales con Para deportistas fue vital, porque nos ayudamos para mejorar en la técnica. Estamos unidos y por eso tenemos tantos logros, con medallas panamericanas y clasificaciones a torneos importantes. Además, estamos creciendo en el taekwondo, con Angélica Espinoza; karate, con Alexandra Grande; atletismo, con Kimberly García; Para atletismo, con Jesús Castillo; entre otros”, aseveró.



Giuliana ha sabido repartir su tiempo entre los entrenamientos y sus clases universitarias en comunicación audiovisual. Sin duda, el sueño de la exponente nacional es realizar un cortometraje sobre la vida de las personas con discapacidad y su historia como principales argumentos de resiliencia y determinación.



“Quiero terminar mi carrera, luego hacer un cortometraje sobre mi vida y de las personas que me inspiraron, como Pilar Jáuregui. Nunca conocí a una persona con discapacidad tan profesional como ella”, concluyó.



El Proyecto Especial Legado seguirá trabajando articuladamente con las distintas federaciones del país, ofreciendo infraestructura de primer nivel para que el Perú se afiance como el epicentro de mega eventos deportivos en América.