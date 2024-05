Fabián Bustos sobre empate de la ‘U’ ante Junior: "Estuvimos más cerca de ganarlo"

Luego de un empate 1-1 entre Universitario de Deportes y Junior de Barranquilla en el duelo válido por la cuarta jornada de la Copa Libertadores, el entrenador del equipo crema se pronunció, destacando que su escuadra estuvo más cerca del triunfo.

Durante una conferencia de prensa, destacó que, pese a que se evidenció cierto desgaste en el segundo tiempo, estuvieron más cerca de ganar en el partido que se disputó en Monumental de Ate.

“Tuvimos un muy buen primer tiempo. Dominamos, creamos situaciones y conseguimos el empate. En el segundo tiempo ambos equipos se cansaron por la enorme intensidad de la primera parte. No hicimos un gran segundo tiempo. Estuvimos cerca de ganarlo. Creo que fue un resultado justo, pero si tendría que haber un ganador, estuvimos más cerca nosotros. La Libertadores es así. Queríamos posicionarnos, hoy estamos en carrera”, señaló Bustos.

EQUIPOS PERUANOS EN LA COPA LIBERTADORES

El estratega también hizo mención del objetivo que tiene su equipo de romper la mala racha de los equipos peruanos de no poder superar la fase de grupos de la Libertadores.

"La Libertadores es así, queríamos ganarlo para poder acomodarnos en el grupo. Hace muchos años, más que 10 creo, que un equipo peruano no pasa y estamos en carrera. No es fácil, es difícil, está muy parejo. No creo que sea la seguidilla de partidos, el equipo está fuerte, está bien. La intensidad del primer tiempo fue muy alta, ellos lo sintieron más que nosotros. En el primer tiempo lo dominamos, y en el segundo tiempo nos faltó la chispa", añadió.