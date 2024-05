Paolo Guerrero sobre su lesión: "Podría regresar en 3 semanas"

El delantero de la Universidad César Vallejo, Paolo Guerrero, se pronunció sobre la lesión que sufrió defendiendo los colores del cuadro "poeta". Su última partido con los trujillanos fue el último 29 de abril, en la victoria ante Sporting Cristal.

Al respecto, el experimentado delantero peruano reveló que ha conversado con los especialistas médicos sobre el estado de su lesión y el tiempo estimado que le llevaría el retomar la actividad profesional.

“He conversado con el doctor Segura y podría regresar en tres semanas, me encantaría estar jugando para mi equipo, ayudando a mis compañeros”, manifestó el exjugador de LDU de Quito, en diálogo con la prensa.

En ese sentido, Guerrero lamentó no poder estar junto a sus compañeros en los próximos partidos, no obstante, confía en su pronta recuperación: “Es una tristeza, ya venía arrastrando, sabía que me podría pasar facturas, las lesiones son así, por lo que hay que tener paciencia y buena predisposición para volver a las canchas los más pronto posible”, sostuvo.