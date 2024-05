Oliver Sonne se lesionó y su equipo cayó goleado 3-0 ante Copenhague

Tras un fuerte cruce con Magnus Mattsson, el futbolista de la Selección Peruana quedó tendido en el suelo y no pudo continuar el partido.

Oliver Sonne tuvo una jornada para el olvido en la Superliga de Dinamarca. El defensa peruano de 23 años salió lesionado tras sufrir una fuerte entrada del mediocampista Magnus Mattsson cuando se jugaba los 58 minutos.

Tras el duro cruce, el lateral quedó tendido en el campo de juego, recibiendo atención médica. El futbolista intentó continuar, pero el fuerte golpe en la pierna derecha hizo que sea sustituido por Jens Gammelby.

Al final, el Silkeborg IF no pudo ante el Copenhague y terminó cayendo por 3-0 por los play off del Grupo A de la Superliga de Dinamarca. Los goles fueron anotados por Diogo Goncalves y Mohamed Elyounoussi con doblete.

¿SERÁ GRAVE SU LESIÓN?

Hasta el momento, el Silkeborg no se pronuncia sobre el parte médico de Oliver Sonne y desconoce el grado de lesión del futbolista nacional, quien se ha consolidado como titular indiscutible en el conjunto danés.