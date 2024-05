¡‘Chemo’ del Solar explotó! “Si los clubes siguen sin dar jugadores a la Selección, me voy”

El entrenador de la Selección Peruana Sub 20, José ‘Chemo’ del Solar, expresó su molestia con los clubes por no ceder a "los mejores futbolistas" para los entrenamientos de la ‘Bicolor’ con miras al Sudamericano Sub 20 del 2025.

“Entiendo a los clubes que necesitan a sus jugadores para sus compromisos (Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal, Cantolao, Cusco FC), los principales futbolistas no me los dan. Espero que eso se solucione porque he venido a trabajar con la selección y prepararla para el próximo Sudamericano, porque sino sinceramente esto no va para ningún lado”, sostuvo.

Adicionalmente, advirtió que no está dispuesto a repetir la dinámica que ocurrió en el Preolímpico Sub 23 disputado este año.

“Yo no estoy dispuesto a aceptar de nuevo lo que pasó en la Sub 23. Me imagino que lo solucionarán en las próximas semanas. No voy a ir al Sudamericano Sub 20 con ocho o diez jugadores menos como sucedió en el Sub 23”, enfatizó.

“ME VOY PARA MI CASA”

El estratega fue muy enfático en señalar que, si los equipos nacionales no cambian su postura de no brindar a sus “mejores” futbolistas para la preparación hacia el Sudamericano 2025, tomará la decisión de irse.

“Quiero trabajar con los mejores jugadores de cara al Sudamericano Sub-20 y, si los clubes siguen sin prestarnos a sus jugadores, me voy para mi casa. Así de sencillo y claro. Es un poco apresurado, pero si no me dan los mejores jugadores para afrontar un sudamericano, ¿qué hago acá?”, indicó.