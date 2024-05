¿Oliver Sonne preferiría jugar en Alianza Lima o Universitario? Esto fue lo que respondió

Oliver Sonne ha sido uno de los jugadores más aclamados por los hinchas desde su primera convocatoria a la Selección Peruana. Luego de debutar con la ‘Bicolor’ en los amistosos de marzo por fecha FIFA, más de uno se ha preguntado si el ‘Vikingo’ ha considerado venir al Perú para disputar la Liga 1 con Universitario, Alianza Lima u otro equipo nacional.

Durante una entrevista con Pase Filtrado, el lateral fue consultado sobre la posibilidad de venir al Perú para jugar el campeonato local; no obstante, al mencionarle las opciones de jugar con la camiseta de Universitario o Alianza Lima, prefirió no dar una respuesta concreta.

"Sí (me gustaría), pero no diré en qué equipo. Me gusta el Perú, así que cuando crezca y tenga mucha experiencia con el equipo nacional, ¿por qué no? Mis padres y mi novia aman el Perú también. Diré que no lo negaría (vivir en el país). Obviamente, si hay un equipo que me quiera, y si estoy en una etapa de mi vida en la que me parece apropiado, entonces no me molestaría hacerlo", sostuvo.

¿CUÁL ES EL JUGADOR QUE LE PARECE MÁS DIFÍCIL DE MARCAR?

El futbolista también fue consultado por el jugador que más le sorprendió de la Selección y destacó la rapidez de uno en particular, que no es ni Paolo Guerrero, ni Luis Advíncula.

"Obviamente, Paolo Guerrero, uno puede ver que es simplemente muy, pero muy bueno. Yoshimar Yotún también es muy bueno", señaló inicialmente el'Vikingo'.

No obstante, segundos después, mencionó al Bryan Reyna, a quien describió como alguien "difícil de entender" debido a su rapidez.

"Pero creo que con quien yo dije: 'Ok, este es difícil de entender', fue Bryan Reyna porque tenía que ir a presionarlo y es rapidísimo. Él justo se fue de Alianza Lima. Es muy rápido y también en el 1 vs. 1 dribleando", agregó.