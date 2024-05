Sigue brillando: Oliver Sonne figura en el once ideal de la semana en la Superliga de Dinamarca

El lateral derecho de la Selección Peruana de Fútbol, Oliver Sonne, continúa dando que hablar en la Superliga de Dinamarca. Tras culminar una nueva fecha en dicho torneo, el "Vikingo de Los Andes" ha sido considerado en el once ideal de la semana.

Es así que la 3F Superliga deicidió incluir al defensor peruano-danés en el equipo ideal de la semana 27, esto, tras su gran actuación en la reciente goleada por 3-0 de su equipo, Silkeborg IF ante el FC Midtjylland, donde además se rompió una racha negativa de 5 meses sin victorias.

El lateral derecho de 23 años conforma el bloque defensivo junto a Jordi Vanlerberghe (Brøndby IF), Mads Hansen (FC Nordsjælland) y Kolbeinn Finnsson (Lyngby BK).

Los otros futbolistas que integran el equipo de la semana son Patrik Carlgren (Randers FC), Lirim Qamili (Hvidovre IF), Stefán Teitur Thórdarson (Silkeborg IF), Jeppe Tverskov (FC Nordsjælland), Elias Achouri (FC Copenhague), Orri Steinn Óskarsson (FC Copenhague) y Tonni Adamsen (Silkeborg IF).