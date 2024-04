No es Alianza Lima: Carlos Zambrano reveló el equipo en el que quiere retirarse

El último invitado del programa “Enfocados”, que conducen Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, tuvo como invitado a Carlos Zambrano, actual defensa de Alianza Lima, quien habló de su trayectoria en el fútbol y también de su retiro.

Según dijo el popular “Kaiser”, no le queda mucho tiempo en el fútbol profesional y asegura que uno de sus sueños es poder colgar los chimpunes en el equipo de sus amores, que es la Academia Cantolao, que hoy disputa Segunda División.

“No me gusta quedar bien con la gente, soy muy claro, y si les gusta bien, sino no. Siempre quise jugar en Alianza, soy hincha desde pequeñito de Alianza, pero siempre soñé con retirarme en el Cantolao, es algo que me falta”, dijo.

QUE REGRESE A PRIMERA

“Cantolao está en segunda ahora, Dios quiera que suba y se me pone más fácil, jugar en primera y retirarme. No me cuesta nada ir a segunda y retirarme ahí, pero no lo hago porque no quiera, pero los campos son malos”, añadió Zambrano.