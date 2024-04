Jean Ferrari tras derrota ante Botafogo: "Muchos están contentos con el resultado de nosotros"

Jean Ferrari, administrador de Universitario de Deportes, se pronunció tras la derrota del conjunto merengue por 3-1 ante su similar de Botafogo, encuentro válido por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

A su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el titular del cuadro crema salió al frente y señaló que la derrota se debe a "errores puntuales" cometidos durante el partido, asimismo, evitó ahondar en detalles, pues aseguró que hay quienes se encuentran satisfechos con la caída de su equipo.

"Han sido errores puntuales y no vamos a estar enfocándonos como algunos quisieran porque al parecer muchos están contentos con el resultado de nosotros pero nosotros sabemos en lo que estamos enfocados y no vamos a estar puntualizando el tema de decir por tal o cual... no. Se perdió y punto, es un resultado que se puede dar en el fútbol", dijo.

En ese sentido, Ferrari indicó que el equipo debe enfocarse en los próximos partidos que se le vienen, tanto en el torneo local como en la Copa: "El resultado al final ya está dado y ahora tenemos que pensar de manera inmediata en el domingo ganarle a Comerciantes Unidos porque ya estamos enfocados y metidos en el campeonato local y después cuando se tenga que hablar de Junior, que viene puntero a un punto en la zona donde estamos y que ha quedado clarísimo que es una zona difícil, pareja, vamos a tener que enfocarnos en su momento", sostuvo.