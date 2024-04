Bustos tras derrota ante Botafogo: "No estábamos finos, la cancha estaba muy complicada"

Fabián Bustos, entrenador de Universitario de Deportes, se pronunció tras la caída del cuadro crema esta noche por 3-1 ante su similar de Botafogo, encuentro válido por la tercera fecha de la Copa Libertadores.

En conferencia de prensa, el estratega del conjunto merengue destacó que su equipo no pasara mayores contratiempos en el primer tiempo, sin embargo, cuestionó el estadio del gramado en el Estadio Nilton Santos.

"En el primer tiempo ellos tuvieron la posesión, nosotros algunas aproximaciones, no tuvimos sobresaltos en el primer tiempo, no nos crearon claras claras, no recuerdo ninguna. No estábamos finos, la cancha estaba muy complicada, no es excusa pero es muy difícil porque es muy rápida, es sintética y es otro fútbol jugar en canchas como estas pero no es una excusa", dijo.

No obstante, Bustos hizo una autocrítica y reconoció que tuvieron muchas falencias en los segundos 45 minutos: "En el segundo tiempo arrancamos muy mal, estuvimos 10 minutos muy mal, raro en nosotros, desconcentrados, varios errores seguidos que desembocan en los goles de ellos y se hizo cuesta arriba", sostuvo.