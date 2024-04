Arturo Vidal sobre el partido con Alianza Lima: "El martes tenemos una final"

El volante de Colo Colo de Chile, Arturo Vidal, se pronunció sobre el partido que sostendrá el "Cacique" ante Alianza Lima, este martes 23 de abril por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Tras culminar el clásico ante Universidad Católica, el "Rey", quien marcó uno de los tantos, aseguró que se encuentra en óptimas condiciones para el encuentro ante los blanquiazules, el cuál considera una "final".

"Ya lo dije, ya estoy bien. Ya no hay excusas, ya lo dije el otro día. El partido lo jugué muy intenso. Sabía que iba a jugar 50 minutos porque el martes tenemos una final, como dije. Es el partido más importante porque queremos pasar en la copa. Hace muchos años que Colo Colo no pasa, no avanza, y queremos hacer una gran copa. Eso es muy importante para mí", indicó.

TÍTULOS

"A eso vine (a jugar Copa Libertadores). Yo no vine a ganar partidos, vine a ganar títulos. Eso es lo que quiero hacer acá y tenemos un gran equipo. El martes es una prueba muy importante para nosotros, como club y como equipo chileno", añadió.