Julio César Uribe no descarta postular a la presidencia de la FPF: “Donde sea útil ahí estaré”

A pocos meses de las elecciones para elegir a la nueva directiva de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), el exseleccionado nacional Julio César Uribe habló acerca de incursionar en la política y su compromiso con el desarrollo del balompié en el país.

Consultado sobre la posibilidad de postular al sillón presidencial y tomar las riendas del fútbol peruano, el legendario 'Diamante' expresó su deseo de aportar su granito de arena, aunque aclaró enfáticamente que no tiene interés en incursionar en la política peruana.

"Lo único que quiero reiterar es lo que siempre he tenido en la mente y el corazón, donde sea útil ahí estaré para servir a mi país y ayudar a la gente a que alcance su propósito de vida, de manera que pueda sustentar lo que alcanzó con esfuerzo… No tengo pretensiones políticas, lo mío es el fútbol, el deporte y conozco bastante bien el camino de lo que ello significa", declaró Uribe.

MEJORAS EN EL DEPORTE PERUANO

El exfutbolista de Sporting Cristal también fue consultado sobre un posible plan para mejorar el fútbol peruano, a lo que respondió que su enfoque radica en buscar lo mejor para todos, sin intereses particulares.

"No es un tema de planes, es un tema de que la cabeza funcione para que el cuerpo se desarrolle, como tiene que ser y tenga el bienestar de todos y para todos, no para dos o tres, nunca he tenido esa interpretación. Todos tienen derecho a buscar sonreír, pero de manera correcta", añadió, durante una entrevista a Ovación.