Gerente deportivo de Alianza respalda a Sabbag: "Ir a un show en un horario correspondiente no es inadecuado"

Bruno Marioni, gerente deportivo de Alianza Lima, se pronunció sobre las críticas contra el delantero Pablo Sabbag, quien acudió a un concierto el pasado 13 de abril con su nana y la hija de ella, además de otras actividades ajenas al fútbol que viene realizando mientras se recupera de su lesión, la cual le ha impedido debutar en la presente temporada.

En entrevista para Radio Ovación, el gerente deportivo del cuadro íntimo salió en defensa del delantero colombiano y aseguró que no tiene nada malo que asista a un evento, siempre y cuando sea en un horario prudente.

“Pablo es un gran profesional, hemos tenido una mala fortuna con sus lesiones porque nos ha afectado, ya que confiamos en su rendimiento. Entiendo que son seres humanos y que, si no rompen el manual de convivencia, creo que ir a un show en un horario correspondiente no es inadecuado. Creo yo que, si no se pasan los límites, tenemos que entender que todos tienen una vida”, dijo.

LOS OTROS LESIONADOS

Asimismo, Marioni sobre la situación de los futbolistas Adrián Arregui, Áxel Moyano, Ricardo Lagos y Gabriel Costa: "“Arregui ha tenido un pequeño problema muscular, Moyano ha tenido un esguince y Gabi Costa que se había resentido de una pequeña lesión que tuvo en el pasado. Lagos y Sabbag tenemos mucha fe y confianza que para el comienzo del próximo torneo puedan a disposición del plantel”, sostuvo.