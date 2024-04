Ex club de la Liga 1 demanda a la FPF por más de S/27 millones ante el Poder Judicial

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) fue demandado con un monto millonario por el club Pacífico FC, que pide una reparación económica por más de S/27 millones por “lucro cesante, daño emergente, daño a la persona jurídica y daño moral”.

Esta querella llegó luego que la entidad presidida por Agustín Lozano declaró infundado el recurso de apelación del equipo de Lima norte a un fallo inicial, en el que se había asegurado que Pacífico había renunciado a participar en el campeonato de segunda división 2015, luego que se invitaran a equipos de Copa Perú a participar en dicho certamen.

La postura del club, a lo largo de los años, es que no es cierto, pues no renunciaron a participar, sino que señalaron que no participarían “mientras se siga manteniendo la pretendida e ilegal participación de algunos equipos”. Afirman que la FPF aprobó, en ese momento, las bases del campeonato incluyéndolos en el mismo, algo que fue omitido por los organizadores de la competencia.

PODRÍA IR AL TAS

Por otro lado, el club Pacífico podría acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS por sus siglas en inglés) en búsqueda de ser reinsertado al fútbol profesional, según su abogado, Juan Morales.

“Pacífico recién en posibilidad de acceder al TAS, mientras no estaba resuelto no había posibilidad, ahora sí se puede ir a la siguiente instancia y en esa tendrá que buscar justicia y con plena seguridad digo que le corresponde definitivamente la razón a Pacífico y podrá hacer valer su derecho”, mencionó para Radio Ovación.

Añadió que esta disputa legal busca quedar como precedente para que “no se abuse de los derechos de otros jugadores o equipos por medio de resoluciones que no tienen fundamento alguno”.