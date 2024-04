Restrepo tras victoria ante Grau: "Nunca sentimos que tuvimos un hombre menos porque la gente siempre estuvo ahí"

Alejandro Restrepo, director técnico de Alianza Lima, se pronunció tras la victoria del cuadro blanquiazul ante su similar de Atlético Grau el último domingo en el Estadio Nacional, por la décimo primera fecha del Torneo Apertura.

En declaraciones a la prensa, el estratega colombiano destacó la actuación de sus dirigidos ante el "Patrimonio de Piura" y también el aliento de la hinchada, el cual aseguró, hizo que no se sintiera la diferencia numérica tras la expulsión de Jesús Castillo.

“Creo que hoy (domingo) hay que resaltar muchísimos valores del equipo y del club. El primero, es que lo ganamos gracias a la gente. Nunca sentimos que tuvimos un hombre menos porque la gente siempre estuvo ahí”, dijo.

El técnico de 42 años reconoció que el equipo no hizo un buen primer tiempo, no obstante, resaltó el esfuerzo físico de los jugadores para poder hacerse con la victoria ante la visita.

"No tuvimos un primer tiempo bueno en la idea de juego porque no juntamos los pases necesarios y nos dejamos presionar al no hacer buenos movimientos para recibir libres y entrar con ventajas al área rival. Con uno menos, con la velocidad de nuestros hombres, hicimos otro tipo de partido y eso nos permite ganarlo", sostuvo.