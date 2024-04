Agustín Lozano sobre exclusión de Juan Aurich y Unión Huaral de la Liga 2: “Nosotros no tenemos injerencia”

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, se refirió a la situación de los equipos Juan Aurich y Unión Huaral, clubes que el Tribunal de Licencias de la FPF les negó la Licencia B y no formarán parte de la Liga 2 en el presente año.

Lozano, expresó que, aunque lamenta la situación, la decisión del Tribunal de Licencias es independiente y ajena a su participación directa. Además, recalcó que la FPF respeta la autonomía de estos órganos y que su función esencialmente es la de supervisión y administración del fútbol peruano.

"Me enteré en Paraguay. Lamentablemente, son órganos independientes en los que yo no participo. Tengo un directorio y vamos a ver lo que pasa", sostuvo el mandatario de la FPF en declaraciones a Best Cable.

TEMA SERÁ TOCADO EN REUNIÓN DE DIRECTORIO

Asimismo, reiteró que el Directorio de la FPF sostendrá una reunión para discutir este tema, pero enfatizó que las decisiones tomadas por los órganos independientes deben ser respetadas.

"Nosotros no participamos. Lo que ya deciden los órganos independientes nosotros no tenemos ninguna injerencia. Hay que ser respetuosos de eso, pero el Directorio tiene una reunión y seguramente se va a debatir este tema", dijo a los medios el presidente de la FPF.