Gonzalo Aguirre responde a Moreira tras su salida de Cristal: "Está mintiendo y dañando mi imagen"

El volante Gonzalo Aguirre, se pronunció tras su salida de Sporting Cristal, y se mostró muy mortificado por cómo terminó su etapa en el cuadro bajopontino, asimismo, respondió a las declaraciones del entrenador Enderson Moreira.

En entrevista concedida a ATV Deportes, el joven futbolista de 20 años salió a desmentir al estratega brasileño y aseguró que sus declaraciones tras el último partido ante Sport Huancayo dañan su imagen como futbolista profesional.

"Estoy muy sorprendido y mortificado por lo que dijo el otro día el técnico de Sporting Cristal y no sé si lo hizo de manera personal o en representación del club, espero que no sea así [...] por todas estas cosas me vi obligado a salir para decir mi verdad porque el técnico está mintiendo y siento que se está dañando mi imagen como profesional", dijo.

"Sobre ese tema, yo en ningún momento me acerqué al entrenador sino fue él quien se me acercó, y me dio sus razones por la cual no me iba a tomar en cuenta. Yo le aclaré y hacerle ver que me entienda que no es fácil para un jugador chico que se se esfuerza al máximo y trabaja mucho para esto y que no sea considerado. Le dije que se ponga en mis zapatos, y sí le ije que quería jugar como lo haría cualquier otro jugador", añadió.

¿QUÉ DIJO ENDERSON MOREIRA?

Luego de que su equipo venciera por un aplastante 4-0 a Sport Huancayo, el técnico Enderson Moreira brindó declaraciones a la prensa explicando confirmando la salida de Gonzalo Aguirre y explicando que, desde que tomó las riendas del club, el propio futbolista le habría confesado que ya no deseaba formar parte del plantel.

"Cuando llegué al club, Aguirre me dijo que no querría jugar más en Cristal, que buscaría oportunidades en otro lugar. Joaquin ya tiene otro camino, es por eso que no participa. Ya retornó para su club", señaló.