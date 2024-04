¡Enfureció! Paolo Guerrero arremete contra árbitro Augusto Menéndez: "Son una mi***, sácame la roja”

Paolo Guerrero perdió los papeles durante el último partido entre el club César Vallejo y Unión Comercio, que terminó 2-2. Nuevos audios dan a conocer que el 'Depredador' arremetió contra el árbitro Augusto Menéndez.

"¿Cómo que no viste penal? ¿Cómo que no? Yo estoy mirando la pelota, él no, Son un mie*** con nosotros. Sí, sí, sácame la roja, sácamela", dijo Guerrero al árbitro.

¿QUÉ HIZO ENFURECER AL ‘DEPREDADOR’?

Al minuto 63 del partido, Guerrero se mostró ofuscado luego de sufrir un jalón por parte del futbolista Kelvin Sánchez en el área chica de Unión Comercio.

Luego de ver que el árbitro no sancionó al deportista rival, el ‘Depredador’ encaró a Menéndez y le pidió que muestre la roja; no obstante, este solo le mostró una tarjeta amarilla.

Ante esta situación, se ha especulado sobre la sanción que podría tener la nueva estrella de la UCV por los insultos enunciados. Sin bien, el árbitro no pidió la expulsión de Guerrero, no se descarta que la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol tome medidas contra el ‘Depredador’ por haber ofendido el honor del trabajador.

(Con información del diario La República)