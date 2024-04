Rafael Nadal no logra recuperarse y será baja en Masters 1000 de Montecarlo

Tras haber llegado a lo más alto del tenis mundial, nuevamente vuelve a abandonar un torneo. El tenista español Rafael Nadal anunció que no participará del Masters 1000 de Montecarlo debido a que aún no se encuentra físicamente en condiciones para volver a las canchas.

"¡Hola a todos! Están siendo tiempos difíciles para mí deportivamente hablando. Desgraciadamente os comunico que no voy a jugar en Montecarlo. Simplemente mi cuerpo no me deja. Y aunque sigo trabajando y esforzándome al máximo cada día con la ilusión de poder competir en torneos que han sido muy importantes para mí, la realidad es que a día de hoy no puedo", escribió el ex número 1 del mundo en un comunicado.

"No me queda más que aceptar la situación e intentar mirar hacia el futuro inmediato manteniendo la ilusión y las ganas para darme la oportunidad de que las cosas mejoren. Un abrazo fuerte a todos y ¡gracias por el cariño y apoyo siempre!" terminó el mensaje de Nadal.

Cabe señalar que, el deportista español regresó en enero después de un 2023 tras una lesión en Brisbane, pero el campeón de 22 ‘grandes’ se ha ido dando de baja de cada torneo que tenía programado por sus problemas de salud.

La raqueta española no compite de manera oficial desde el ATP 250 de Brisbane.