Marcelo ‘choteó’ a Ángelo Campos: ¿por qué se negó a darle su camiseta?

Luego del empate (1-1) de Alianza Lima con Fluminense en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 1 del Grupo A de la Copa Libertadores 2024, Ángelo Campos se acercó a Marcelo para pedirle su camiseta, solicitud que fue rechazada.

La respuesta que recibió Campos no fue la esperada; no obstante, el astro brasileño tenía un buen motivo para no darle su camiseta.

ESTA FUE LA RAZÓN

Después de numerosas especulaciones, Infobae reveló que Marcelo tenía esa camiseta reservada para regalársela a un hincha a las afueras de Matute, demostrando una vez más su cercanía con sus seguidores.

“Un partido muy difícil, un campo muy complicado, también. Controlamos el partido desde el principio, pero ellos aprovecharon más los contrataques y marcaron el primer gol. Conseguimos el empate, porque siempre intentamos jugar y crear espacios”, señaló el defensor.