Lionel Messi y Luis Suárez protagonizan escándalo tras derrota del Inter Miami: “buscaban bronca”

¡Sin miedo a nada! Como bien se sabe, el Inter Miami perdió 1-2 frente a Los Rayados de Monterrey; no obstante, esta derrota no quedó ahí, ya que el astro argentino, Lionel Messi, se habría ido a buscar al técnico rival, Fernando Ortíz, por sus declaraciones en la previa en las deslizó un favoritismo de los árbitros por la franquicia estadounidense.

Durante este encuentro deportivo, expulsaron a David Ruiz, dejando a la escuadra de Miami con un jugador menos los últimos 30 minutos del partido.

LO ENCARÓ

La ‘Pulga’, sin miedo a nada, fue a encarar al entrenador del cuadro mexicano, Luis Suárez y Gerardo Martino, también se sumaron al reclamo de Messi, los miembros de la directiva de Los Rayados de Monterrey se vieron en la obligación de intervenir y mediar este sorpresivo encuentro.

Esta información la dio a conocer por el periodista deportivo Fernando Schwartz, quien describió este encuentro como algo “grande”.

“En vestidores se armó la grande. Martino. Messi. Suárez y Alba se fueron sobre el árbitro a reclamos y después afuera del vestidor Rayado buscaban bronca y amedrentar al Tano Ortiz por sus declaraciones previas que el arbitraje podría favorecer a la MLS. Messi también encaró a Nico Sánchez. Rayados pidió a CONCACAF tomar nota y reportar”, se lee en la publicación del periodista.

¿QUÉ DIJO ORTIZ?

“Todo lo que rodea a Messi puede llegar a provocar decisiones deportivas y extradeportivas importantes. No sé si puedan perjudicar al Monterrey, pero el negocio en esta llave no está en el Monterrey. Todos sabemos que el futbol es negocio. Nuestra idea es ganar. Después, no puedo manejar otras cosas”, señaló Ortiz en el programa ‘Fútbol Prohibido’.