Ángelo Campos: "Me da alegría jugar contra Fluminense, pues es un equipo campeón"

Ángelo Campos, arquero de Alianza Lima, se pronunció a pocas horas del debut del cuadro íntimo por Copa Libertadores ante el vigente campeón, Fluminense, por la primera fecha de la fase de grupos.

En declaraciones para Alianza Lima Play, el guardameta, quien volvería al titularato este miércoles ante los brasileños, confesó sentirse emocionado de enfrentar al actual campeón del certamen continental y aseguró que el nivel de Fluminense servirá de motivación para que puedan hacer respetar la localía.

“Me da alegría jugar contra Fluminense, pues un equipo campeón y van a venir jugadores de primer nivel, y eso nos motiva a todos. El partido será duro y nos obliga a sacar el 200 por ciento de cada uno de nosotros”, dijo.

EL PRESENTE DE ÁNGELO CAMPOS

Asimismo, Campos confesó sentirse feliz por haber culminado su suspensión y aseguró que se encuentra en óptimas condiciones para arrancar de titular pese a que lleva varias fechas sin jugar.

“Estoy muy bien, física y futbolísticamente, estoy muy bien, no me he descuidado en los detalles. Soy muy feliz, pues ya acabó la suspensión y nuevamente ha sido tomado en cuenta por el profesor y eso marca la diferencia”, sostuvo.